На месте принцессы Дианы: готовы ли вы к королевской жизни?

“Тяжела ты, шапка Мономаха”, - гласит известное высказывание, намекающее на большую ответственность и иные тяготы, которые ложатся на плечи монаршей особы. У обывателей, не знакомых с жизнью в королевском дворце, всегда огромное удивление и даже шок вызывают правила этикета, которых должны придерживаться и сам монарх, и его подданные. На протяжении столетий в разных империях свод ритуалов и правил хорошего тона неоднократно менялся. Например, в Китае император считался Сыном Неба, поэтому к нему было особое отношение. Существовала церемония коутоу, участники которой - как придворные, так и гости из других стран падали на колени три раза и девять раз били лбом о пол. Таким образом они выражали покорность своему властителю. Совершать коутоу этикет предписывал не только в личном присутствии императора, но и перед его портретом, дворцом или даже просто при оглашении его указов. Известно, что один из послов, отказавшийся совершать ритуал, не добился аудиенции правителя и уехал из страны ни с чем.

Быть правителем, конечно же, нелегко - рискнули бы вы занять монарший трон? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, готовы ли вы к королевской жизни или необходимо еще подтянуться.