На месте не сидится: эти 3 знака Зодиака часто мечтают о переезде

Семья, дом, стабильность… Далеко не все люди грезят именно о такой жизни, спокойной и размеренной. Кто-то не представляет себя без авантюр и нуждается в постоянной смене обстановки. При этом они могут даже не переезжать с место на место в реальности, а грезить об этом, представлять себе, какой увлекательной будет кочевая жизнь. По словам астрологов, чаще всего страсть к перемещению с места на место испытывают представители определенных знаков зодиака. Рассказываем, кто в гороскопе обладает репутацией “перелетных птиц”.

Овен

Однообразие и рутина - это то, что будет медленно убивать Овна день за днем. Представители огненной стихии не созданы для того, чтобы сидеть на одном месте. Сколько раз за все годы их посещала мысль однажды бросить все и начать жизнь с чистого листа - даже сложно подсчитать. И однажды Овен воплотит ее в реальность.

Уроженцам этого знака свойственна импульсивность.

Овен может долго только лишь грезить о переезде, а потом в один момент поддаться порыву и сделать решительный шаг. Да, окружающие наверняка будут в шоке от такого поступка, но когда это Овен считался с чьим-то мнение? Его уже ждут великие свершения, всем гудбай!

Близнецы

Пожалуй, самый мобильный знак в гороскопе - Близнецы. Его представители настоящие непоседы, для которых перемещение в пространстве - своего рода хобби. Близнецы “коллекционируют” новые города и страны с той же страстью, с какой могли бы собирать, скажем, значки или автографы знаменитостей. Переезды - их увлечение.

Идеальная жизнь представляется Близнецам как постоянные переезды с места на место, свежие впечатления, новый опыт.

Больше, чем о постоянным путешествиях, уроженцы этого знака мечтают о доме на колесах. Они с удовольствием колесили бы по городам и весям, как Бременские музыканты, наслаждаясь свободой.

Стрелец

Дальние земли и страны всегда манили Стрельца-путешественника. В предыдущие столетия этот знак наверняка стал бы мореплавателем и первооткрывателем новых материков. Сегодня же его представители довольствуются тем, что переезжают с места на место, но не просто по зову сердца, а самообразования ради.

Стрельцы нередко становятся волонтерами, участвующими в международных проектах, преподавателями, или, напротив, студентами, изучающими иностранные языки.

Все это способствует многочисленным переездам и знакомствам с другими странами и культурами.