На Меньшова в молодости мало кто позарился бы: настоящий колхозник

Создатель оскароносной мелодрамы «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов известен не только как режиссер. Свой творческий путь он начинал с актерства и успел сняться во многих кинолентах.

Впервые Владимир Валентинович появился на экранах в начале 70-х. Карьера Меньшова стартовала с комедии «Счастливый Кукушкин», где он сыграл главного героя. Также актер выступил соавтором сценария.

В те годы будущий режиссер выглядел слишком просто и мог легко слиться с толпой работяг и колхозников. С годами в его образе появятся лоск и стать, но на заре карьеры артист не мог даже мечтать об этом.

Меньшов еще в школьные годы решил связать свою жизнь с кино, но удача улыбнулась ему не сразу. Он провалил экзамен во ВГИК, затем вернулся в Астрахань и устроился токарем. Также будущий режиссер работал матросом и шахтером. Род деятельности сказался на внешности Владимира Валентиновича. Неудивительно, что в молодости он не пользовался особым успехом у женщин.