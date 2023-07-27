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На Меньшова в молодости мало кто позарился бы: настоящий колхозник

27 июля 2023 13:15
На Меньшова в молодости мало кто позарился бы: настоящий колхозник

До элегантного джентльмена ему было далеко.

Создатель оскароносной мелодрамы «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов известен не только как режиссер. Свой творческий путь он начинал с актерства и успел сняться во многих кинолентах.

Впервые Владимир Валентинович появился на экранах в начале 70-х. Карьера Меньшова стартовала с комедии «Счастливый Кукушкин», где он сыграл главного героя. Также актер выступил соавтором сценария.

В те годы будущий режиссер выглядел слишком просто и мог легко слиться с толпой работяг и колхозников. С годами в его образе появятся лоск и стать, но на заре карьеры артист не мог даже мечтать об этом.

Меньшов еще в школьные годы решил связать свою жизнь с кино, но удача улыбнулась ему не сразу. Он провалил экзамен во ВГИК, затем вернулся в Астрахань и устроился токарем. Также будущий режиссер работал матросом и шахтером. Род деятельности сказался на внешности Владимира Валентиновича. Неудивительно, что в молодости он не пользовался особым успехом у женщин.

На Меньшова в молодости мало кто позарился бы: настоящий колхозник
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Счастливый Кукушкин» (1970)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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