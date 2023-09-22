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На Марте из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» мечтали жениться все иностранцы: даже в 69 лет хороша

22 сентября 2023 11:15
На Марте из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» мечтали жениться все иностранцы: даже в 69 лет хороша

Была и остается красоткой.

Елена Коренева воплотила немало очаровательных героинь. Благодаря роли Марты в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» она стала популярной не только на родине, но и за границей.

Иностранцы сходили с ума по эффектной красотке, мечтая жениться на ней. Но повезло лишь американцу Кевину Моссу. Правда, этот брак артистке счастья не принес и закончился разводом.

Долгое время знаменитость не могла вернуться обратно в СССР. Удалось это только в 1986 году. Актриса немало удивилась, обнаружив, что ее помнят и любят не только зрители, но и режиссеры. И она вновь стала сниматься.

Сегодня звезде экрана 69 лет. Время сделало свое дело — Елена Алексеевна постарела, но морщины совсем ее не портят. Коренева по-прежнему хороша и наверняка не испытывает недостатка в мужском внимании. Однако сердце красавицы занято. Много лет она живет в гражданском браке с коллегой по цеху Андреем Ташковым.

На Марте из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» мечтали жениться все иностранцы: даже в 69 лет хороша
Фото: Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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