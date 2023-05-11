На Мадонне гены отдохнули: вот как выглядят женщины семьи Чикконе в 53 года (фото)

Поп-королева Мадонна уже давно стала одним из символов США. Сегодня мало кто вспомнит, что легендарная певица имеет итальянское происхождение, а ее настоящая фамилия — Чикконе. Оказывается, Мадонну связывают родственные узы с рок-звездой Гвен Стефани. Автор и исполнительница баллады Don’t Speak рассказала об этом сама: «Мать мужа сестры моей бабушки была Чикконе из Детройта».

Получается, что у нее и у Мадонны есть итальянская родня с одинаковой фамилией. Сама Гвен находит эту связь любопытной, ведь она с юности боготворила поп-звезду и пыталась ей подражать.

Поклонники Стефани считают, что она выглядит на порядок лучше своей прославленной дальней родственницы. У Гвен идеальное стройное тело и безупречная кожа, также она верна своему экстравагантному стилю, который подчеркивает ее индивидуальность. Трудно поверить, что певице 53 года, ведь она может дать фору даже 20-летним.

Увы, о ее 64-летней родственнице такого сказать нельзя. Мадонна никогда не была красавицей, а сегодня ее внешность вообще переживает жуткие трансформации. Артистку не спасло даже ее итальянское происхождение.