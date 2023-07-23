На ляп в «Кавказской пленнице» вы точно не обращали внимания: он вызвал жаркие споры в Сети

Леонид Гайдай в своих работах всегда уделял огромное внимание мельчайшим деталям. Однако даже у такого мастера случались досадные промахи, ведь иногда ему приходилось обращаться к топорным методам.

В комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» есть динамичная сцена погони, где главный герой с приятелем пытается настигнуть троицу, похитившую Нину. Балбес бросает огурец, и овощ попадает прямо в рот Шурика.

Но не все с этой сценой так гладко. Если присмотреться внимательнее, то будет видно, что в разных кадрах разные огурцы. Балбес бросает желтоватый овощ, а во рту Шурика оказывается зеленый, да еще и привязанный за ниточку. В те времена в советском кино не было продвинутых спецэффектов. Видимо, создателям пришлось бросать огурец на «тросе», чтобы как-то выкрутиться.

Сегодня этот ляп вызывает ожесточенные споры в Сети. Одни считают, что Гайдай проявил вопиющую невнимательность, другие же оправдывают режиссера. По их словам, раз в те времена не было ни спецэффектов, ни фотошопа, то на этот несчастный огурец можно легко закрыть глаза.