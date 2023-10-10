«На лошадь похожа»: как выглядит дочь Воробей, над которой издевались в школе

Елена Воробей хлебнула горя со своей единственной дочерью. В этом году Софии Лебенбаум исполнилось 20 лет. До сих пор она с ужасом вспоминает о том, что пережила в школе.

Звездная наследница появилась на свет семимесячной. В детстве малышка много болела. В 2018 году она перенесла серьезное хирургическое вмешательство в одной из немецких клиник. Врачи диагностировали у нее сколиоз и решили провести операцию на позвоночнике.

Не повезло Софии не только со здоровьем, но и с внешностью. По крайней мере, так всегда считали ее сверстники. В школе девочку постоянно травили.

«Говорили, что я на лошадь похожа, что у меня никогда не будет молодого человека», — рассказала она в студии шоу «Звезды сошлись».

Об этих издевках Лебенбаум знаменитой матери не рассказывала. Она всегда считала, что должна разобраться со всем сама, и предпочитала делать вид, будто не слышит колкости в свой адрес.