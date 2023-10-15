На лобном месте неспокойно: в «Доме-2» представили скандальную замену Гобозовой

«Дом-2» много лет остается одним из самых скандальных проектов российского телевидения. Но когда на периметр приезжают матери участников, ссоры и склоки выходят на новый уровень. В скором времени на съемочной площадке может появиться замена безумным тещам Гобозовой и Агибаловой.

Анна Самонина объявила, что пригласила в гости на проект свою мать Татьяну.

Женщина поможет разобраться с отношениями не только дочери, но и всем одиночкам. Во время своего прошлого появленич на поляне «Дома-2» женщина заявила, что замужем, поэтому в мужчинах не нуждается. Очевидно, это позволяет ей тратить все свободное время на интриги и скандалы телешоу.

По мнению фанатов, Татьяна Васильевна может стать новым фриком проекта. Эксцентричная дама имеет все шансы затмить Ольгу Васильевну Гобозову и других мамочек, которые раньше появлялись в периметре.