На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)

Удивительно, но и «Дьявол носит Prada» не в числе фаворитов.

Есть рейтинги, которые открывать так же бессмысленно, как прогноз погоды в Санкт-Петербурге: все предсказуемо, понятно, очевидно. А есть подборки Letterboxd – из которых становится ясно, что никакой логики, когда речь заходит о любимом кино, не существует и никогда не существовало.

Эксперты сервиса прошлись по «четверкам фаворитов» зрительниц и собрали сотню самых обожаемых лент. В топ-10 внезапно уютно соседствуют и камерные драмы, и фантастические одиссеи, и анимация с крепким характером. И да – культовым «Сумеркам» тут не светят даже задворки пьедестала.

Что оказалось на вершине

Лидирует в списке «Общество мертвых поэтов» ― фильм, который давно превратился в личный эмоциональный архив целого поколения. История из строгой школы, которую один преподаватель превращает в территорию смелости и творчества, вновь собрала вокруг себя рекордное число поклонниц.

Следом – «Ла-Ла Ленд». Не просто мюзикл, а мастер-класс по тому, как яркие мечты могут одновременно согревать и подбрасывать самые сложные испытания. Эта история актрисы и музыканта давно перестала быть рядовой романтической сказкой ― в ней слишком узнаваемый маршрут взросления.

Третье место досталось «Маленьким женщинам» Греты Гервиг. Картина о взрослении четырех сестер звучит по-новому каждый раз, когда в нее возвращаются.

Разные характеры, разные выборы, но одна удивительная честность ─ именно она и удерживает фильм в топах из года в год.

Почему в десятке так много сюрпризов

Топ-10 оказался жанрово разнородным: научная фантастика «Интерстеллар», анимационная «Коралина», подростковая драма «Хорошо быть тихоней», романтическая «Зови меня своим именем».

И вот уж где любопытный культурный срез: зрительницы Letterboxd выбирают не по этикеткам «поплакать» или «посмеяться», а по максимальной эмоциональной отдаче.

Отдельно стоит упомянуть категорию лент, которые традиционно величают «женскими». Обычно в подобных подборках эффектное доминирование «Сумерек» или «Дьявол носит Prada» гарантировано. Но не в этот раз.

«Сумерки» осели на сороковой строчке, причем ниже «Паразитов» (№23), «Унесенных призраками» (№17) и «Амели» (№26).

«Дьявол носит Prada» ― лишь на 47-й позиции, пропустив вперед даже «Гарри Поттера и узника Азкабана» (№38) и «Голодные игры» (№39). Выходит, традиционные борцы за звание «любимчиков» в этом году серьезно сдали позиции.

Что показывает рейтинг

Подборка Letterboxd не про «женские темы» и не про клише. Эксперты анализировали именно то, что зрительницы отмечают, как свои четыре абсолютные любимые картины ― независимо от жанра, эпохи или ожидаемой «целевой аудитории».

Поэтому рядом могут стоять и мюзиклы, и триллеры, и драматическое фантастическое путешествие в космос. В этом и заключается сила списка: он показывает реальный зрительский вкус, а не то, на что принято вешать ярлыки.

И да, «Интерстеллар» в женском топ-10 – отличное напоминание, что каждый может выбирать кино так, как ему нравится, а не так, как «положено».

Ранее мы также писали: «Бле-стя-ще!» и «Захватывает с первой минуты»: так говорят про 5 сериалов 2025-го года – о них мало кто слышал, хотя рейтинги не ниже 7