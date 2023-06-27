На ледовых шоу не появится: Навка приняла беспрецедентное решение по мужу Заворотнюк

Последние дни поклонники активно обсуждают Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева. Дело в том, что фигурист не примет участие в шоу «Спящая красавица», хотя вот уже несколько лет неизменно выходит на лед во всех проекта Татьяны Навки. Такое решение испугало публику, ведь многие подумали, что фигурист остается в столице из-за ухудшения состояния супруги. Однако их домыслы оказались далеки от правды.

Как признался хореограф Никита Михайлов, который работает с Навкой и Чернышевым, поводов для беспокойства у поклонников нет. Последнее время спортсмен занят совершенно в другом проекте, из-за чего и не поедет на гастроли шоу. Чернышев, как пишет портал PopCornNews, работает над шоу на роликах и посвящает ему все свои силы.

При этом собеседник издания отметил, что уже этой зимой супруг Заворотнюк, вероятнее всего, вернется в ледовые шоу Навки и продолжит свои выступления.