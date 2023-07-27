На лед выходить не придется: Жулин сделал невероятное предложение Костомарову

Роман Костомаров продолжает адаптироваться к новой жизни. Ставший инвалидом фигурист готовится к операции по протезированию конечностей и уже получает интересные предложения по работе.

Надежды на то, что фигурист сможет выступать, как прежде, нет. Однако знаменитости вовсе не обязательно навсегда оставлять профессиональный спорт. Об этом заявил бывший тренер Костомарова Александр Жулин.

Наставник видит олимпийского чемпиона своим коллегой. Чтобы быть тренером, по уверению Жулина, Роману даже не нужно будет надевать коньки и выходить на лед. В новом выпуске YouTube-канала Александра Добровинского экс-супруг Навки признался, что уже предложил спортсмену свою помощь. По словам тренера, если Костомаров ответит согласием, то он возьмет его в свою команду.