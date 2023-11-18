На лед без трусов: запретная тема фигуристок, о которой молчат даже Валиева и Навка

В последние десятилетия фигурное катание вышло на новый уровень. Спортсменки прошлого не исполняли столь же сложные и умопомрачительные элементы. Во время ответственных соревнований важно, чтобы ничего не мешало выступающей. Фигуристки ответственно подходят к выбору костюма, в том числе и нижнего белья.

Об интимной теме не принято говорить: таких речей не услышишь от Камилы Валиевой или Татьяны Навки. Однако публика неизменно интересуется этим стыдливым вопросом. Американская спортсменка Мирай Нагасу рассказала, что перед выходом на лед она надевает максимально плотное белье для лучшей аэродинамики во время прыжков. Обычно это трусики тонги.

Часто барышни носят лишь телесные колготки, в которые уже вшито все самое необходимое. Для подстраховки фигуристки надевают дополнительное боди, чтобы судьи и зрители не увидели то, что обычно скрыто от любопытных глаз.