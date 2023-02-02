На квартиру чуть-чуть не хватило: сколько на самом деле зарабатывают герои ток-шоу

Многие звезды шоу-бизнеса часто появляются в эфире программ, где обсуждаются далеко не всегда приятные эпизоды из их личной жизни. Зрители не устают задаваться вопросами, зачем и почему селебрити на всю страну полощут свое грязное белье. Оказалось, что движут ими корыстные мотивы.

За свое появление на съемочной площадке знаменитости получают гонорар, причем в большинстве случаев весьма неплохой. Об этом в одном из ток-шоу на YouTube поведал главный сплетник страны — ведущий передачи «Прямой эфир» Андрей Малахов.

В частности, он признался, что самое большое вознаграждение за эксклюзив от него получил Эммануил Виторган. Артист согласился дать интервью после рождения дочери за 1,8 млн рублей — еще чуть-чуть и вполне хватило бы на квартиру.

А вот небезызвестной Диане Шурыгиной о таких дивидендах мечтать не приходилось. За первый эфир она получила всего 10 тысяч рублей, а после и вовсе появлялась в эфире за спасибо.