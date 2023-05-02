На красотку с необъятным бюстом до пластики больно смотреть: убедитесь сами

Многие представительницы прекрасного пола мечтают о пышной груди, даже не задумываясь, как они будут выглядеть и с какими сложностями им придется столкнуться. Но Джазмин Дэй хотела не просто увеличить свой бюст. Она мечтала о фигуре с выразительными изгибами, чего никак не могла добиться в спортзале.

Тогда девушка отважилась на свою первую пластическую операцию и уже не смогла остановиться. Она сделала подтяжку ягодиц и липосакцию живота, а также изменила форму носа. Однако самой главной гордостью эффектной модели стала искусственная грудь 32-го размера. Эта особенность вызывает у пользователей смешанные чувства, поскольку такой большой бюст трудно назвать привлекательным.

К тому же Джазмин поделилась со своими подписчиками снимками до пластики, и оказалось, что она была обладательницей достаточно пышных и при этом натуральных форм. На старых кадрах модель выглядела мило. Поэтому, зная, что с собой сотворила красавица, сегодня на эти фото больно смотреть.