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На красотку-бабушку не похожа: гены сыграли злую шутку с внучкой Михалкова и Вертинской

25 марта 2023 06:45
На красотку-бабушку не похожа: гены сыграли злую шутку с внучкой Михалкова и Вертинской

Девушка полностью посвятила себя творчеству.

Знаменитый режиссёр Никита Михалков смог обрести семейное счастье лишь со второй попытки. Первый брак с актрисой Анастасией Вертинской закончился разводом. Однако в этом непродолжительном союзе успел родиться сын Степан.

Молодой человек рано стал отцом и назвал свою дочь Александрой. Малышку с самого детства привлекало искусство, и она подавала большие надежды. Повзрослев, девушка отчаянно пыталась найти своей призвание и ей удалось это сделать. Внучка Михалкова увлекается живописью, а для своих картин она создала специальную страницу в социальной сети.

И любовь к творчеству это, пожалуй, единственное, что связывает Сашу с ее знаменитой бабушкой, которая также была художницей. Молодая девушка не унаследовала от родственницы утонченные черты лица и большие голубые глаза. Тем не менее она выросла красавицей, хотя ее внешность некоторые посчитают нестандартной.

На красотку-бабушку не похожа: гены сыграли злую шутку с внучкой Михалкова и Вертинской
Фото: Legion-Media, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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