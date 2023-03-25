На красотку-бабушку не похожа: гены сыграли злую шутку с внучкой Михалкова и Вертинской

Знаменитый режиссёр Никита Михалков смог обрести семейное счастье лишь со второй попытки. Первый брак с актрисой Анастасией Вертинской закончился разводом. Однако в этом непродолжительном союзе успел родиться сын Степан.

Молодой человек рано стал отцом и назвал свою дочь Александрой. Малышку с самого детства привлекало искусство, и она подавала большие надежды. Повзрослев, девушка отчаянно пыталась найти своей призвание и ей удалось это сделать. Внучка Михалкова увлекается живописью, а для своих картин она создала специальную страницу в социальной сети.

И любовь к творчеству это, пожалуй, единственное, что связывает Сашу с ее знаменитой бабушкой, которая также была художницей. Молодая девушка не унаследовала от родственницы утонченные черты лица и большие голубые глаза. Тем не менее она выросла красавицей, хотя ее внешность некоторые посчитают нестандартной.