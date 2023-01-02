На Красной площади сняли ужаснувший европейцев клип: посмотрите, что их напугало

Группа Pet Shop Boys в 90-х представила одну из своих самых ярких композиций Go West. Музыканты решили снять клип на песню в Москве, однако далеко не все их поклонники остались в восторге от экспериментальной идеи.

В музыкальном видео артисты предстают в «космических» образах, также можно увидеть многочисленные заигрывания с атрибутами коммунизма — например, в кадре массовка марширует с красными звездами на груди, а в некоторых сценах появляется Владимир Ленин. Мелодия же, как были уверены многие слушатели, напоминала им гимн СССР, что в купе с призывом «вперед на Запад», который звучит в припеве, напугало очень многих фанатов.

Особенно оказались недовольны композицией жители Венгрии. Они решили, что в песне музыканты предлагают «наступать» на соседние страны и распространять идеи коммунизма, поэтому выступили против нее.

Как оказалось, на самом деле Pet Shop Boys посвятили композицию западным территориям США, куда многие жители страны отправились за лучшей жизнью, а изначально авторами песни была группа Village People. Но поклонники еще долго ассоциировали песню с захватническими призывами и отказывались признавать правду.