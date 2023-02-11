Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На красавца не подумаешь: гляньте, кто сгубил жизнь Светланы Крючковой

На красавца не подумаешь: гляньте, кто сгубил жизнь Светланы Крючковой

11 февраля 2023 07:45
На красавца не подумаешь: гляньте, кто сгубил жизнь Светланы Крючковой

Пришлось долго приходить в себя.

Светлана Крючкова стала звездой всесоюзного масштаба после выхода «Большой перемены». Но этот успех обернулся для актрисы катастрофой в личной жизни.

Первым супругом Крючковой стал ее коллега Михаил Стародуб, с которым она познакомилась в театральном институте. Он покорил Светлану своей интеллигентностью, талантом и мужским обаянием. Этот интерес оказался взаимным, и вскоре пара сочеталась законным браком.

Но счастье молодых продолжалось недолго. Михаил внушил жене множество комплексов по поводу ее внешности и актерских данных. С тех пор она так и не смогла избавиться от неуверенности в себе и своей привлекательности. Также муж требовал от Светланы подчинения и послушания, хотел, чтобы она посвятила себя быту. Но Крючкова не желала оставлять карьеру ради семьи, что еще больше злило супруга.

На красавца не подумаешь: гляньте, кто сгубил жизнь Светланы Крючковой

Критические момент настал после выхода «Большой перемены». Стародуб не смог вынести успеха своей жены и стал цепляться к ней еще сильнее. Крючкова не выдержала этих нападок и подала на развод.

Ей удалось построить блестящую карьеру в кино и театре, а вот Стародуб так и не стал знаменитым актером. Свое призвание он нашел в поэзии. О драме в своей личной жизни Крючкова рассказала в передаче «Судьба человека».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Васса Железнова», 1978
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video