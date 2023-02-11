На красавца не подумаешь: гляньте, кто сгубил жизнь Светланы Крючковой

Светлана Крючкова стала звездой всесоюзного масштаба после выхода «Большой перемены». Но этот успех обернулся для актрисы катастрофой в личной жизни.

Первым супругом Крючковой стал ее коллега Михаил Стародуб, с которым она познакомилась в театральном институте. Он покорил Светлану своей интеллигентностью, талантом и мужским обаянием. Этот интерес оказался взаимным, и вскоре пара сочеталась законным браком.

Но счастье молодых продолжалось недолго. Михаил внушил жене множество комплексов по поводу ее внешности и актерских данных. С тех пор она так и не смогла избавиться от неуверенности в себе и своей привлекательности. Также муж требовал от Светланы подчинения и послушания, хотел, чтобы она посвятила себя быту. Но Крючкова не желала оставлять карьеру ради семьи, что еще больше злило супруга.

Критические момент настал после выхода «Большой перемены». Стародуб не смог вынести успеха своей жены и стал цепляться к ней еще сильнее. Крючкова не выдержала этих нападок и подала на развод.

Ей удалось построить блестящую карьеру в кино и театре, а вот Стародуб так и не стал знаменитым актером. Свое призвание он нашел в поэзии. О драме в своей личной жизни Крючкова рассказала в передаче «Судьба человека ».