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На КП у него 8,2: миллионы зрителей смотрели этот советский мульт не подозревая, что перед ними аниме

24 июня 2025 20:32
На КП у него 8,2: миллионы зрителей смотрели этот советский мульт не подозревая, что перед ними аниме

Сами росли на подобных проектах, а теперь фыркают на подростков. 

Когда в комментариях под новыми японскими аниме или в ток-шоу обсуждающее губительное влияние на детские умы звучит ворчливое: «Это не для наших детей» — хочется показать таким знатоку VHS-обложку с ластами: «Приключения пингвинёнка Лоло».

Да-да, того самого — с мимишными птичками и драматургией в духе студии Ghibli, только на снегу и с русским акцентом. Лоло сегодня вспоминают с теплом, но почти никто не осознаёт: это был, по сути, первое в СССР аниме.

СССР и аниме

Работа над мультфильмом длилась восемь лет. Старт дали в 1973 году, когда японский продюсер Такео Нисигути, вдохновлённый «Ёжиком в тумане», предложил сделать совместный проект.

На КП у него 8,2: миллионы зрителей смотрели этот советский мульт не подозревая, что перед ними аниме

Чтобы избежать идеологических перекосов, выбрали «нейтральных» героев — пингвинов. СССР взял на себя анимацию, Япония — продюсирование и музыку. Именно отсюда в «Лоло» — резкие переходы настроений, глубокие тени, тропы взросления и даже трагедия в финале. Всё как в хорошем аниме, только называлось это — «мультфильм для всей семьи».

На КП у него 8,2: миллионы зрителей смотрели этот советский мульт не подозревая, что перед ними аниме

Как оценили мульт

Поначалу Лоло шёл по наивной дорожке: первые сцены — игры на льдине, снежки, мама зовёт обедать. Но уже в середине второй части в сюжет входит реальность — хищники, браконьеры, смерть.

Для детской психики 80-х это было шоком, но почему-то никто не писал гневные письма с требованием запретить. Наоборот — родители ставили кассету и шли варить картошку, уверенные, что дети смотрят «добрый мультфильм».

На КП у него 8,2: миллионы зрителей смотрели этот советский мульт не подозревая, что перед ними аниме

В итоге — проект с мощной драматургией, японской подачей и советским сердцем стал легендой, сейчас его оценивают в 8,2 на КП, вносят в Золотой фонд. Его показывали в Европе, Азии, Южной Америке.

А у многих в подкорке при упоминании аниме до сих пор возникает мысль: «Это что, та японская дичь с большими глазами?». И пока одни осуждают чужое, они забывают, что когда-то чужое уже становилось своим.

От этой фанатской теории про мультик «Вверх» теплеет на сердце: срочно посмотрите шедевр Pixar, если пропустили.

Фото: Legion-Media, Кадр из мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло» (1986)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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