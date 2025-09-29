Меню
29 сентября 2025 19:05
На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее

А некоторые попросту не обратили внимание на подсказки режиссера.

Скорсезе играет с нами как кошка с мышкой: в «Острове проклятых» финальный поворот кажется громом среди ясного неба, но вся дорога к нему усыпана красными флажками. Проблема лишь в том, что зрители предпочитают цепляться за удобное «детективное» объяснение, а тревожные детали отмахивают как «киношные условности».

Первым делом — Чак. Его неуверенность с кобурой, неловкость при обращении с оружием и растерянность на допросах должны были насторожить. Какой из него маршал? Но публика решила: ну мало ли, партнер новенький.

На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее

Дальше идут охранники: они выглядят так, словно рядом разгуливает не герой-спаситель, а бомба с часовым механизмом. Их нервозность будто случайная — на деле это страх перед опасным пациентом, получившим слишком много свободы.

Пациенты же реагируют на Тедди так, будто узнали соседа по палате. Смеются, кривляются, избегают лишних слов — в их поведении не заговор, а смущение от фарса, в котором им приходится участвовать.

На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее

Особый шик — сцена с невидимым стаканом воды. Это не баг монтажа, а подсказка: восприятие Тедди ненадежно. В паре с его навязчивым страхом воды и снами о жене, где огонь и вода переплетаются с кровью и пеплом, складывается тревожный пазл.

Даже «Закон четырех» — не ребус для сыщика, а тонкая издевка: врачи уже знают правила игры, герой — нет. И когда Тедди отмахивается от досье Лэддиса, становится ясно — он не хочет читать о себе самом.

На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее

Наконец, его сны о Долорес — не просто воспоминания, а вытесненная правда. В кошмаре она тает у него на руках, а из раны на животе хлещет вода — прямой символ того, что он застрелил её после того, как она утопила их детей.

Фильм вроде бы держит нас за руку, но ведет прямо к краю. Мы видим все, просто не верим. И только концовка добивает: нам ведь намекали с самого начала.

Ранее мы писали: 97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел

Фото: Кадр из фильма «Остров проклятых» (2009)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
