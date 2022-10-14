На коронации придется сэкономить: Карла III унизили на всю страну

Коронация Карла III запланирована на май следующего года. Приготовления к ней во дворце уже начались. Последний раз церемония восхождения на престол проводилась в 1953 году для Елизаветы II. Тогда на праздник не поскупились: 27-летней королеве вручили драгоценные символы власти — от державы и кольца до скипетра и жезла. На голову Елизаветы надели корону Святого Эдуарда. Британские СМИ подсчитали, что общая стоимость драгоценностей на королеве превысила 4 млрд долларов. Вся церемония транслировалась по ТВ, поэтому у жителей такое великолепие вызвало лишь раздражение. Ведь страна тогда переживала послевоенный период.

Что же касается Карла III, то на его коронации уже решено сэкономить. Во дворце намерены сократить траты, поэтому торжественная служба займет меньше времени, а приглашения получит не такое большое число гостей. Однако не станут лишать Карла помазания елеем, а также допустят присутствие его супруги: Камилла станет консортом, а значит, коронацию будет проходить вместе с мужем.