На ком женился Ник Вуйчич, родившийся без рук и ног: ее фото искренне удивит

Австралиец сербского происхождения Ник Вуйчич родился без рук и ног. При этом весь его организм оказался здоров. Несмотря на свой страшный недуг, Вуйчич научился не только обслуживать самого себя. Он может плавать, писать, работать за компьютером и даже заниматься серфингом.

Ник прославился на весь мир своими мотивационными книгами. Также он неоднократно выступал с лекциями в разных странах, собирая огромные залы. Удачно сложилась не только карьера Вуйчича, но и его личная жизнь.

Десять лет назад он женился на подруге Канаэ Мияхаре. Девушка с необычной экзотической внешностью родилась в японско-мексиканской семье. Никто не мог и подумать, что Вуйчичу удастся покорить такую красавицу.

Ник влюбился в будущую жену с первого взгляда. А Канаэ впечатлила энергичность Вуйчича и его неиссякаемый оптимизм. Супруга помогает любимому в его работе и является постоянным соавтором его книг. За годы брака у пары родились два мальчика и две девочки-близняшки. Все дети абсолютно здоровы.