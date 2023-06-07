На кого больше похожа? Пересильд ошеломила народ фото крошечной дочери

Юлия Пересильд на днях отметила день рождения одной из своих дочерей — Машеньки. И заодно заставила поклонников попотеть, оставив загадку на опубликованной в соцсетях фотографии наследницы.

Фанаты вынуждены гадать, на кого же похожа девочка. Пересильд никогда этого не афишировала, потому что причины скрывать роман были, однако несколько лет она состояла в отношениях с женатым режиссером Алексеем Учителем. От него и родила двух дочерей.

Правда, официально пара никогда не подтверждала ни свой союз, ни свой разрыв. Это является еще одной причиной, почему фанаты вынуждены гадать, на кого же на самом деле похожа Машенька. Под публикацией в соцсети актрисы разыгрались настоящие баталии на этот счет.