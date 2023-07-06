На Клаву Огородникову из кинохита «Друг мой Колька» больно смотреть: сейчас вряд ли узнаете

Имя актрисы Татьяны Кузнецовой сегодня вспомнят немногие, хотя женщина активно снималась в кино. В молодости Татьяна была неотразимой красавицей, хотя сейчас в это сложно поверить.

Юная Татьяна впервые снялась в кино еще в детстве. Она исполнила роль Клавы Огородниковой в картине «Друг мой, Колька». Именно эти съемки заставили девочку мечтать о настоящей карьере актрисы. Окончив школу, девушка поступила в театральное училище в родном Ярославле, а после него отправилась в столицу строить карьеру актрисы.

Повзрослевшая Татьяна заново начала свою карьеру в кино с эпизодов, но трудилась не покладая рук. Она сыграла в десятках фильмов, в том числе «Мимино», «Мэри Поппинс, до свидания» и «Сибирском цирюльнике». Красавица с большими трогательными глазами чаще всего исполняла небольшие, но запоминающиеся роли.

Сегодня узнать в сухой лысеющей старушке ту красавицу уже нельзя. Татьяна Евгеньевна продолжает сниматься, недавно она появилась в сериалах «Без правил» и «Триггер».