На Кеосаяна не похож: Хмельницкая закрутила роман с молоденьким (фото)

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян стали мужем и женой в 1994 году. За годы совместной жизни супруги воспитали двух дочерей, но спустя 11 лет приняли решение развестись. Ведь, как позднее признавалась знаменитость, счастливой она чувствовала себя только в начале отношений.

После расставания с Кеосаяном Хмельницкая пропала из поля зрения публики. Часть поклонников была уверена, что разрыв стал серьезным ударом для артистки, поэтому она больше не вернется в шоу-бизнес, однако эти домыслы были далеки от правды.

Спустя некоторое время Хмельницкая объявила о своих новых отношениях. Избранником артистки стал предприниматель Александр Синюшин, который на 13 лет младше. Знаменитость отмечает, что рядом с возлюбленным она чувствует себя значительно моложе и счастливее, а разница в возрасте ее не смущает.

«Когда я увидела Сашу, то поняла, что он мой человек», — рассказывала в одном из интервью звезда экрана.

Хмельницкая и Синюшин еще не зарегистрировали свои отношения и не стремятся в ЗАГС. Они прекрасно проводят время и без официальных документов, регулярно отправляясь в путешествия и обустраивая общий загородный дом.