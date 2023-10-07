На кефире с гречкой не сидела: раскрыт секрет идеальной фигуры великой Плисецкой
Балерина многое себе позволяла.
Майя Плисецкая до сих пор считается идеалом балерины. Хрупкая, будто невесомая танцовщица парила на сцене, заставляя зрителей замирать от восторга. Ее талант оценили не только в СССР, но и по всему миру, признав абсолютной звездой.
А женщины мечтали добиться такой же стройной фигуры, как у Плисецкой. Как выяснилось, артистка разрешала себе разнообразное питание, ведь она терпеть не могла никаких ограничений. Для нее было невозможно сидеть лишь на кефире с гречкой.
Так, например, балерина часто могла порадовать себя любимыми сосисками и селедкой и обожала бутерброды с маслом. Единственное правило, которого всегда придерживалась Плисецкая, — это отсутствие перееданий. Танцовщица считала, что за столом важно вовремя остановиться. Кроме того, по ее мнению, любому человеку важны регулярные физические нагрузки.
«Если постоянно лежать на диване, то формы и не будет. Человек ленится и начинает „разъезжаться“ по сторонам», — говорила артистка в прошлых интервью.