На каждой советской даче в кастрюле хранили яичную скорлупу: удивитесь, узнав ее предназначение

Во времена СССР на каждой даче стояла кастрюля, в которую собирали скорлупу от яиц. Обычно она всегда стояла наполовину пустой — ни заполнить доверху, ни использовать полностью ее почему-то не получалось. А вот предназначение этой самой скорлупы сегодня помнят немногие.

Оболочку от яиц в советские годы считали отличной защитой от бабочек-капустниц. Чтобы на грядках не поселились вредители, хозяйки весь год собирали эти «очистки». Важно, чтобы яйца были не коричневыми, а белыми — в цвете и кроется главный секрет средства.

Кусочки скорлупы раскладывали вокруг грядки. Хозяйки верили, что бабочки примут белый цвет за сигнал «чужой территории» и улетят откладывать яйца в другое место. Поэтому и поедающих урожай гусениц не будет. Эффективность способа пока никто не доказал, но некоторые дачники до сих пор им пользуются.