На каверзные вопросы этого теста ответят далеко не все

Считается, что за умение анализировать и выстраивать логические конструкции отвечает левое полушарие головного мозга. Аналитическое мышление развито на пять с плюсом далеко не у каждого человека, но есть хорошие новости - его можно прокачать с помощью специальных упражнений и занятий, которые легко впишутся в повседневный график. Если вы считаете, что разгадывание кроссвордов, судоку и игра в шахматы - это для пенсионеров, то глубоко ошибаетесь. Эти и другие логические игры, а также кубик Рубика или го, способны значительно помочь в развитии стратегического мышления и концентрации. Чтение детективов, по мнению экспертов, также способствует прокачиванию логики - но, разумеется, подойдут для этого классические произведения, например, вышедшие из-под пера Артура Конан Дойля, Агаты Кристи, Жоржа Сименона. Даже если в школьные годы математика была не самым любимым предметом (и это еще мягко сказано), стоит обратить свое внимание на решение задачек и уравнений. Правда, перед этим не лишним будет освежить в памяти теорию.

Проверьте, насколько хорошо обстоят у вас дела с логикой, ответив на вопросы нового теста.