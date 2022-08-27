На кастинге рыдали от смеха: правду о карьере Бородиной до «Дома-2» предали огласке

Карьера телеведущей Ксении Бородиной на телевидении началась задолго до выхода шоу «Дом-2». Звезда дебютировала на экране в качестве героини скандального проекта под названием «Окна».

Этот факт о себе теледива предпочитала не афишировать, однако правду о ней все же предали огласке. Выяснилось, что Бородина проходила кастинг на роль итальянки Мартины, которая искала в России идеального мужчину.

Продюсеры сразу же утвердили знаменитость, поскольку разрыдались от смеха, услышав ее итальянский акцент. На этом Бородина не остановилась. Впоследствии она изображала из себя некую Марию, которая не могла вспомнить, от кого ждет ребенка.

Интернет-пользователи до сих пор активно обсуждают актерский талант телеведущей. «Актриса без Оскара», «А я смотрел и верил», «Мария, потом Мартина. Ксения, вы, конечно, многогранный человек», — гласят комментарии в Сети.