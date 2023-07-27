На камеры не попало: звезды «Дома-2» стали жертвами злого рока

За все время существования телепроекта «Дом-2» в нем приняли участие сотни молодых людей и девушек. Не у каждого из них судьба сложилась благополучно — многие так и не нашли своего места в жизни после ухода с проекта, а некоторых уже нет в живых.

Андрей Кадетов появился на шоу в 2010 году. Голубоглазый красавчик провел на проекте почти полгода и разрушил немало пар, пока его не уличили в обмане — Андрей был женат. Его поставили перед выбором: оформить развод или покинуть проект. Парень решил отправиться домой.

Через месяц он вышел из дома, где неизвестный мужчина четырнадцать раз ударил парня ножом. Андрей погиб на месте. По словам убийцы, таким образом он хотел отомстить бывшему участнику шоу за изнасилование девушки.

Не менее трагичной оказалась судьба Марии Политовой. Девушка была одной из самых ярких участниц «Дома-2», хотя и отличалась слишком вспыльчивым характером. После ухода за периметр девушка пробовала себя в разных профессиях. А в 2017 году Марию нашли на даче бездыханной. Рядом с девушкой была бутылка алкоголя и упаковка таблеток. Врачи установили, что Политова скончалась от отравления, но было ли это сделано намеренно — так и осталось неизвестным.

Еще одной яркой участнице повезло больше, хотя ее судьба также была тяжелой. Анастасия Дашко провела несколько лет в заключении. Девушку осудили за мошенничество. Сегодня Анастасия уже на свободе и даже обрела свою любовь. Но испытаний на ее долю пришлось немало.