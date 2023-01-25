На известную модель набросились из-за «честного» фото: что возмутило народ
Поклонники не оценили заявления знаменитости.
Елена Перминова столкнулась с осуждением поклонников из-за своего «честного» снимка. Как уверены фанаты, модель и мать четверых детей специально добавила себе целлюлит, чтобы привлечь внимание пользователей Сети.
Так, несколько дней назад в социальных сетях 36-летняя знаменитость поделилась фотографией с отдыха, на которой позирует в слитном купальнике. Перминова выставляет в центр кадра свою ногу, акцентируя внимание на ее несовершенствах и возрастных изменениях, а в подписи призывает подписчиц любить себя, независимо от стандартов красоты.
«Принимайте и обожайте себя в любой форме, статусе и свете», — написала модель.
Подписчики Перминовой не остались в восторге от ее публикации. В комментариях многие обвинили ее в фальсификации. Якобы знаменитость специально добавила себе целлюлит, которого никогда не было на ее других снимках.
«Лена, на видео у вас этого нет, это фотошоп», «Я уверена, что у Елены не может быть такой кожи!», «Не верю я вам», — признаются фанаты модели.