На известную модель набросились из-за «честного» фото: что возмутило народ

Елена Перминова столкнулась с осуждением поклонников из-за своего «честного» снимка. Как уверены фанаты, модель и мать четверых детей специально добавила себе целлюлит, чтобы привлечь внимание пользователей Сети.

Так, несколько дней назад в социальных сетях 36-летняя знаменитость поделилась фотографией с отдыха, на которой позирует в слитном купальнике. Перминова выставляет в центр кадра свою ногу, акцентируя внимание на ее несовершенствах и возрастных изменениях, а в подписи призывает подписчиц любить себя, независимо от стандартов красоты.

«Принимайте и обожайте себя в любой форме, статусе и свете», — написала модель.

Подписчики Перминовой не остались в восторге от ее публикации. В комментариях многие обвинили ее в фальсификации. Якобы знаменитость специально добавила себе целлюлит, которого никогда не было на ее других снимках.