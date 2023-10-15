На историческую родину: дочь Машкова нарушила обещание и распрощалась с США

Последние годы Мария Машкова жила в США. Она переехала туда вслед за своим супругом Александром Слободяником. Музыкант с детства жил в Штатах и владел сетью музыкальных магазинов. Пара воспитывает двух дочерей и приняла решение поселиться с ними в наиболее благоприятных условиях.

Недавно актриса в социальных сетях сделала объявление: она возвращается на историческую родину. Но Владимиру Машкову радоваться рано, его дочь едет в Кишинев. Именно там родилась прапрабабушка Марии — Миля. Женщина жила там в конце 19 века, пока не вышла замуж за революционера.

Несколько лет назад артистка нашла мемуары женщины, напечатанные на машинке, и сразу решила, что должна рассказать историю ее жизни. Теперь именно в Молдавии Машкова планирует ставить моноспектакль, основанный на жизни своей прародительницы.

В США работы для Машковой сейчас нет: американская гильдия киноактеров объявила забастовку. Россиянка обещала поддержать протест американских коллег, но решила нарушить обещание, чтобы почтить память бабушки.