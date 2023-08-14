На грудь даже не смотрят: пикантное фото Барановской вызвало неожиданную реакцию

После расставания с футболистом Андреем Аршавиным у Юлии Барановской получилось построить головокружительную карьеру. Сейчас она не уступает по степени известности в России своему бывшему гражданскому супругу. Барановская появляется в эфирах ток-шоу, ведет рейтинговые передачи и концерты.

Кроме того, телезвезда — активная пользовательница соцсетей. С подписчиками она часто делится снимками с мероприятий, на которых позирует в роскошных нарядах. Но на днях Барановская изменила себе и показала довольно откровенный кадр, который обычно ей совсем не свойственен.

Телеведущая сделала селфи, для которого снялась лишь в одном полотенце.

Его она крепко сжимала на уровне груди, чтобы не оголить лишнего. Причем у Барановской были сделаны красивая укладка и яркий макияж.

И это отвлекло внимание комментаторов от обнажившейся звезды. Подписчики выдали неожиданную реакцию, заметив не декольте Барановской, а ее невероятные глаза-блюдца, умело подчеркнутые косметикой. На фоне них все остальные детали внешности померкли.