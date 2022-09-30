На грани жизни и смерти: почему пропала Тори Карасева из «Дома-2»

Тори Карасева выгодно отличалась среди других участниц «Дома-2». Эпатажная брюнетка с чувством юмора быстро стала любимицей у зрителей. Она пришла на проект в 2005 году и вскоре закрутила роман с музыкантом Русланом Проскуровым. Между ними бушевали настоящие страсти: во время ссор они оскорбляли друг друга и дрались, а после примирения обменивались клятвами любви. Через некоторое время пара все-таки рассталась. Позже Тори чуть не вышла замуж за Дмитрия Чижевского.

Сердце Карасевой завоевал Вячеслав Дворецков. Причем на шоу к нему относились скептически, настолько несерьезным и странным он казался окружающим. Тем не менее в 2009 году влюбленные покинули «Дом-2» и отметили свадьбу. А вскоре жизнь молодоженов изменила трагедия. Из-за некачественной пиццы с морепродуктами Тори оказалась на больничной койке. Осколок ракушки порезал ей пищевод. Она была на грани смерти и перенесла тяжелую операцию. После выписки из клиники ее вес составлял всего 32 килограмма. Кроме того, Карасева продолжала мучиться от болей.

Все это время за женой трогательно ухаживал Дворецков. Восстановление Тори заняло несколько лет. Сейчас ей уже 43 года. Она живет в загородном доме. С Дворецковым Карасева развелась, но осталась в хороших отношениях, поэтому он часто приезжает в гости.