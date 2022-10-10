На грани мистики: это число стало для звезды фильма «Летят журавли» роковым

Татьяна Евгеньевна Самойлова — одна из величайших актрис в мировой истории. После выхода на экраны фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» о ней начали говорить режиссеры и кинопродюсеры в Европе и Америке, а роль Анны Карениной в одноименной ленте режиссера Александра Зархи окончательно закрепила за ней статус суперзвезды.

К несчастью, слава в театре и кино не смогла уберечь великую артистку от неприятностей и проблем со здоровьем. Все последние годы жизни Самойлова испытывала очень серьезные затруднения с памятью и психикой. Она не раз выходила из дома и терялась, а когда ее возвращали обратно, замыкалась в себе и проводила дни в одиночестве.

Актриса скончалась 4 мая 2014 года — ровно в тот день, когда ей исполнилось 80 лет. Специалисты говорят, что это может быть одним из признаков по-настоящему цельной и яркой личности, которая день в день завершила свой жизненный цикл от рождения до смерти.