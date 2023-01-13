На гонорар не хватило: кто действительно должен был стать Джеком из «Титаника»

Нередко планы режиссеров рушатся из-за того, что желаемые актеры отказываются от роли. Так, Джеймсу Кэмерону пришлось услышать нет от многих топовых артистов, которым он предлагал сыграть Джека Доусона в «Титанике».

Режиссер видел в главной роли Тома Круза, который сначала согласился сотрудничать. Однако актер запросил сумасшедший гонорар, и Кэмерону пришлось ему отказать. Киностудия была не в состоянии позволить себе роскошь в лице Тома Круза. К тому же он на тот момент начал сниматься в боевике «Миссия невыполнима» и не мог совмещать сразу два проекта.

Следующей кандидатурой на роль Джека стал Мэттью МакКонахи. Однако артист высмеял сценарий и отказался играть романтического бродягу, утонувшего в водах океана. Также предложение Кэмерона отверг будущий Бэтмен Кристиан Бэйл.

В итоге роль заполучил Леонардо ДиКаприо, но этому предшествовал курьезный случай. Агент актера сказал ему, что Кэмерон жаждет заполучить Лео в свой новый проект и видит в главном герое только его, хотя это было не так. ДиКаприо поверил и согласился прийти на пробы. Однако когда он узнал, что никто его там не ждет с распростертыми объятьями, то дико разозлился и начал хамить.

Кэмерону такое поведение не понравилось, однако он все-таки дал Лео возможность показать себя как актеру. Джеймс остался под впечатлением и утвердил ДиКаприо на роль.