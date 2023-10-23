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На «Голубом огоньке» появится неожиданный артист: его концерты уже давно запрещены

23 октября 2023 13:30
На «Голубом огоньке» появится неожиданный артист: его концерты уже давно запрещены

Скандально известный певец вернется в эфир.

Российские телевизионщики активно работают над подготовкой новогодних передач. По традиции зрители смогут увидеть любимые шоу «Голубой огонек», «Песня года» и другие. Уже известно, кого из знаменитостей можно будет увидеть в праздничные дни на экране.

К удивлению многих, среди артистов, заявленных на новогодние шоу, появилось имя Александра Реввы. Юморист начинал свою карьеру в КВН, затем выступал в комедийных шоу, снимался в кино, а последние годы занимается музыкальной карьерой. Комик выступает под сценическим псевдонимом Артур Пирожков.

В последнее время его нельзя увидеть ни на одном из сборных концертов. Не проводит артист в России и сольные выступления. Работу он продолжает за границей, в том числе в Дубае, где певца часто приглашают на частные мероприятия. Но на новогодние каникулы он снова появится на федеральном телевидении.

Фото: Кадр из телепередачи «Голубой огонек»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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