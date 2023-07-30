На «Голосе» так не мог: повзрослевший Плужников ошеломил народ пением (видео)

Данил Плужников стал победителем третьего сезона шоу «Голос.Дети». С тех пор немало воды утекло, и талантливый исполнитель сильно изменился.

Музыкант восхищал публику не только вокальными данными, но и своей силой духа. Дело в том, что певец был нездоров. Врачи не сразу смогли определить точный диагноз 21-летнего артиста. Оказалось, что он болен псевдоахондроплазией. При этом генетическом заболевании нарушается рост костей, поэтому Плужникову приходится вести настоящую борьбу за возможность самостоятельно ходить.

Данил уже было смирился с тем, что сможет передвигаться исключительно на инвалидной коляске, но теперь у него появился шанс встать на ноги. Музыкант перенес вот уже третью операцию по исправлению деформации и удлинению ног.

Плужников не скрывает, что часто бывает на грани отчаяния. Больше всего на свете артист мечтает проснуться без железок на ногах и избавиться от постоянных болей. А пока находит утешение в творчестве.

В Сети появилось видео, в котором певец исполняет один из хитов Билли Айлиш. Интернет-пользователи отметили, что мастерство артиста заметно возросло — теперь он поет так, как на «Голосе» еще не мог.