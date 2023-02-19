На глазах у жены и сотни человек: выходка звезды «Три плюс два» шокировала каждого в СССР

Искрометная советская комедия «Три плюс два» уже давно стала классикой отечественного кино. Но мало кто знает, что творилось за кадром — страсти кипели похлеще, чем в бразильских сериалах.

Актеры Евгений Жариков и Наталья Кустинская были знакомы еще со времен учебы во ВГИКе. Их следующая встреча состоялась на съемках фильма «Три плюс два». Тогда между артистами и пробежала искра, которая едва не положила начало их страстному роману.

Жариков открыто пытался приударить за Кустинской на глазах у всей съемочной площадки, ему не помешало даже присутствие его жены Валентины. Наталья спокойно реагировала на эти ухаживаниям и давала понять, что они с Евгением могут быть только приятелями.

А вот Валентина болезненно отнеслась к поведению мужа. Она скандалила с Жариковым, а однажды чуть не подралась с Кустинской. Режиссер распорядился больше не пускать Валентину площадку, и вскоре страсти улеглись.

Чуть позже до общественности дошли слухи о неподобающем поведении Жарикова на съемках. Актера осудили и мужчины, и женщины, ведь он потерял всякий стыд и открыто наплевал на чувства своей благоверной.