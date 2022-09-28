На глазах у всех: от кого Абдулов получил сильнейший удар по самолюбию

В 1993 году брак Александра Абдулова и Ирины Алферовой завершился разводом. Поклонники сетовали о крахе красивой кинопары, однако на самом деле их отношения разрушились раньше. Еще за два года до официального развода Алферова пребывала в сильной депрессии из-за растущего недопонимания в семье. Именно в этот момент с ней связался композитор Игорь Крутой, пригласив поучаствовать в съемках клипа. Речь шла о видео на песню Александра Серова «Ты меня любишь».

Абдулов настоятельно убеждал жену отказаться от работы, полагая, что она актриса другого уровня и не должна сниматься в клипах. Ирина, которая во всем слушалась супруга, на этот раз решила поступить по-своему. И съемки вытащили ее из печального состояния, к тому же на них ей довелось утереть нос мужу.

Однажды у служебного подъезда актрису лично встречал Серов, чтобы отвезти на площадку. Тогда у певца был единственный в столице «Мерседес». Он вышел из автомобиля в дорогом костюме и помог Алферовой сесть в иномарку. За всей этой сценой наблюдал Александр Абдулов, мучимый страшным приступом ревности, ведь он как раз рядом безуспешно пытался завести «Москвич».