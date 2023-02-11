На глазах у сотни человек: за что Мордюкова прокляла первую красавицу СССР

Нонна Мордюкова пополнила свою фильмографию огромным количеством культовых проектов. Однако одну роль талантливая артистка все же не сыграла, из-за чего ей пришлось немало переживать.

«Тихий Дон» Сергей Герасимов задумал снять именно ради Мордюковой. Но та красивый жест не оценила и ответила отказом. Именно так объясняла актриса тот факт, что вместо нее в образе Аксиньи предстала Элина Быстрицкая.

По другой версии, кинодел не звал Мордюкову в свою картину, поскольку затаил на нее страшную обиду. Герасимов хотел жениться на знойной казачке, но ее мать не одобрила этот брак. Якобы именно это и привело к тому, что вместо Нонны Викторовны на съемочной площадке появилась другая.

Как бы там ни было, своенравная артистка буквально возненавидела свою коллегу по цеху. Дошло до того, что Мордюкова на глазах у сотни человек прокляла первую красавицу СССР. На премьере картины Герасимова она бросила в сторону Быстрицкой: «Проклятая, таки сыграла!» Этим она немало шокировала окружающих.