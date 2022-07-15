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На глазах у Муцениеце: правда о романе Прилучного вышла наружу

15 июля 2022 17:18
На глазах у Муцениеце: правда о романе Прилучного вышла наружу

Искра между Зепюр Брутян и актером проскочила еще тогда, когда он был женат.

Пока Павел Прилучный демонстрирует в соцсетях гармонию в отношениях с молодой актрисой Зепюр Брутян, его подписчики гадают, почему новый роман звезды развивается так быстро. По слухам, пара уже узаконила отношения в мае и теперь наслаждается затянувшимся «медовым месяцем».

Теперь правда о романе Прилучного вышла наружу. Как оказалось, актер познакомился с Зепюр еще в 2018 году на съемках сериала «В клетке». Актриса Наталья Парашкина, также принимавшая участие в проекте, рассказала порталу Woman, что Павел приковывал к себе внимание на площадке.

«Может очаровать кого угодно», — поделилась впечатлениями Наталья.

По всей видимости, перед этим обаянием не устояла и Брутян, которая также исполняла небольшую роль в сериале. Фактически новый роман Павла завязывался на глазах у Муцениеце, ведь актриса снималась вместе с мужем. Но она тогда пресекала любые намеки супруга на флирт с другими женщинами. В 2020 году они развелись, и Прилучный, наконец, стал свободен для отношений с Зепюр.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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