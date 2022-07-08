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На глазах у матери: дочь Успенской пошла вразнос за границей

8 июля 2022 11:00
На глазах у матери: дочь Успенской пошла вразнос за границей

Наследница певицы старается ни в чем себя не ограничивать на каникулах.

Татьяна Плаксина шокировала пользователей Сети своим раскрепощенным поведением во время отдыха. Последние несколько дней знаменитость проводит на отдыхе в Турции.

Середину лета Успенская вместе со своей дочерью решила провести на отдыхе, выбрав один из самых популярных курортов среди россиян. Как оказалось, компанию в поездке им составил концертный директор певицы Александр, который, судя по публикациям в социальных сетях, весьма близко общается не только с прославленной артисткой. В своем блоге он поделился пикантным роликом, на котором танцует вместе с Татьяной на глазах у других постояльцев отеля.

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В коротком видео Александр и Татьяна стараются не ограничивать себя нормами поведения. Пара танцует весьма откровенный танец, показывая всю страсть, накопившуюся между ними. При этом Плаксина, как можно заметить в ролике, не против такого поведения своего спутника.

Успенская пока никак не прокомментировала смелое поведение своей наследницы. В последнее время артистка старается хранить молчание в социальных сетях, что, как уверены поклонники, может быть связано с многочисленными скандалами вокруг нее.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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