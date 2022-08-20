На глазах у Гурченко: съемки «Любовь и голуби» чуть не оборвала трагедия

Актриса Людмила Гурченко, сама того не ведая, едва не стала свидетелем трагической смерти на съемках. Звезда вполне могла оказаться на допросе у следователя из-за беспечности известного актера.

Владимир Меньшов в погоне за зрелищностью и эффектными кадрами буквально вынудил Александра Михайлова пойти на отчаянный шаг: так, при температуре в -14 градусов опытный исполнитель роли должен был рухнуть в воду в одежде, а затем сидящие на дне водолазы стащили бы с него пальто и костюм.

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Сам Михайлов вспомнил: вокруг его шеи мгновенно обвязался галстук, который начал его душить. Спасти исполнителя роли удалось чудом, а свидетелем всего произошедшего стала стоящая на суше Гурченко в одном купальнике.