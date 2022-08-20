На глазах у Гурченко: съемки «Любовь и голуби» чуть не оборвала трагедия
Прославленный артист решился на отчаянный шаг ради шикарного кадра.
Актриса Людмила Гурченко, сама того не ведая, едва не стала свидетелем трагической смерти на съемках. Звезда вполне могла оказаться на допросе у следователя из-за беспечности известного актера.
Владимир Меньшов в погоне за зрелищностью и эффектными кадрами буквально вынудил Александра Михайлова пойти на отчаянный шаг: так, при температуре в -14 градусов опытный исполнитель роли должен был рухнуть в воду в одежде, а затем сидящие на дне водолазы стащили бы с него пальто и костюм.
В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Сам Михайлов вспомнил: вокруг его шеи мгновенно обвязался галстук, который начал его душить. Спасти исполнителя роли удалось чудом, а свидетелем всего произошедшего стала стоящая на суше Гурченко в одном купальнике.
«Понял, что захлебываюсь. Драться стал: одного водолаза в челюсть ударил - очень сильно, помню, маску даже разбил, второго в детородный орган лягнул и выплывать стал. Один из них в себя пришел и меня за ногу схватил, на дно вернул. Наверху уже паника: актер не выплывает, буруны идут, а Михайлова нет - в чем дело? В последний момент заметил у одного из водолазов привязанный нож. Похлопал его. Он как-то в себя пришел, сообразил, нож достал, галстук разрезал, и я выплыл», — приводит его слова ЭГ.