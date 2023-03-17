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На глаза слезы наворачиваются: в семью Арзамасовой и Авербуха пришло горе

17 марта 2023 19:30
На глаза слезы наворачиваются: в семью Арзамасовой и Авербуха пришло горе

Артистка не стала скрывать правду от подписчиков.

Лиза Арзамасова шокировала подписчиков, рассказав о трагедии в своей семье. Как оказалось, не так давно скончался дедушка артистки, которому в мае должен был исполниться 91 год.

Рассказ о печальном событии звезда «Папиных дочек» сопроводила архивной фотографией родственника, сделанной еще в его молодости. Она не стала раскрывать детали случившегося и ограничилась лишь трогательным посланием.

На глаза слезы наворачиваются: в семью Арзамасовой и Авербуха пришло горе

«Пусть на небесах он всегда будет молод и здоров и знает, что о нем помнят», — пишет звезда экрана в своем блоге.

Многочисленные подписчики не оставили без внимания горе кумира. В комментариях они выразили свои соболезнования, попытавшись поддержать Арзамасову.

«Такой внучкой он будет гордиться где бы ни находился», «Большая потеря», «Держитесь», — пишут пользователи Сети.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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