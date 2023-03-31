На глаза слезы наворачиваются: последние слова Костомарова

Вот уже несколько месяцев Роман Костомаров находится под наблюдением специалистов, восстанавливаясь после перенесенной болезни. Преданные поклонники внимательно следят за состоянием спортсмена, а его редкие заявления каждый раз шокируют публику.

Так, по словам Ильи Авербуха, он регулярно связывается с фигуристом. И каждый раз голос Костомарова в трубке звезды «Ледникового периода» звучит все крепче, а сам спортсмен уверен, что уже совсем скоро поправится, окажется дома и даже сможет участвовать в ледовых шоу.

«Я слышал его голос — он звучал мотивирующе, сильно», — цитирует слова Авербуха «Спорт-Экспресс ».

Преданные поклонники не оставили без внимания заявление знаменитости. Многие отметили, что счастливы за кумира, который идет на поправку, и пожелали ему скорейшего выздоровления и возвращения на лед.