На Геннадия Малахова после ухода из шоу без слез не взглянешь: сильно сдал

Геннадий Малахов несколько лет вел передачу о здоровье, но снискал спорную репутацию. Его нетрадиционные методы критиковали как обычные зрители, так и врачи. В итоге передачу закрыли, и Геннадий Петрович ушел на вольные хлеба.

Малахов перебрался в родной город Каменск-Шахтинский и стал писать книги. Сегодня ведущий занимается развитием своего YouTube-канала, где рассказывает о нетрадиционных методах лечения, оздоровительных практиках и особой целебной кулинарии.

Но, глядя на Геннадия Петровича, невозможно поверить, что ему 68 лет. Ведущий сильно сдал за последние годы и выглядит старшего своего возраста. Из бодрого мужчины он превратился в увядающего старика. Видимо, Малахову не помогли его собственные методы оздоровления и омоложения.

По сей день специалисты предупреждают, что рецепты ведущего могут нанести серьезный вред здоровью вплоть до смертельного исхода. В медицинских кругах методики Малахова признаны лженаукой.