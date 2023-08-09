На фразу Еременко в последнем фильме не обращали внимания, а зря: оказалась пророческой

Николай Еременко строил успешную карьеру в кино и пользовался безусловной любовью зрителей. Но жизнь артиста оборвалась трагически: в 52 года Николай скончался от инсульта. Только спустя много лет зрители заметили, что он сам предрек себе несчастье.

Одной из последних работ артиста стала картина «Подари мне лунный свет». От монолога Еременко в этом фильме по спине идут мурашки. Многие друзья Еременко говорили, что в этой картине он сыграл почти самого себя. Очень уж был похож на артиста его персонаж — успешный московский журналист. Красивый и состоявшийся в профессии мужчина по сюжету терзается из-за кризиса среднего возраста.

В одной из сцен герой Николая Еременко рассуждает о перипетиях собственной жизни. Хотя она была сложной и разнообразной, с настоящим горем персонаж никогда не сталкивался. Он не воевал, не страдал от голода, не был лишен свободы, даже в больнице ему не довелось лежать.

«Неужели жизнь так благополучно и пройдет, и в ней не случится несчастье. А вот сейчас, чувствую, дождался», — произносит Еременко.

Многие зрители считают, что этими словами актер сам и напророчил беду. Трагедия, действительно, подкралась совсем скоро. Николая Еременко не стало через три месяца после выхода фильма в прокат.