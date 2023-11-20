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На фото со свадьбы не узнать: сестры Толмачевы, звезды «Евровидения», превратились в живых кукол

20 ноября 2023 06:29
На фото со свадьбы не узнать: сестры Толмачевы, звезды «Евровидения», превратились в живых кукол

Внешность сестер вызывает отвращение.

Поклонники запомнили Марию и Анастасию Толмачевых совсем девчонками. В 2006 году близняшки победили на детском «Евровидении», очаровав собой весь мир.

За жизнью талантливых артисток поклонники наблюдают в Сети. На днях Мария, одна из сестер, вышла замуж. Свадебные фото и видео без промедления стали достоянием общественности. Народ ахнул, увидев, как сильно изменились исполнительницы.

Поддавшись моде на пластику, некогда очаровательные певицы полностью перекроили себя и стали неузнаваемыми. И без того плачевную ситуацию усугубили фильтры. Здесь все по классике: нос как можно меньше, а губы как можно больше. От таких перемен даже преданным фанатам стало не по себе.

«Раньше были нормальными, а сейчас превратились в кукол», «Кошмар, носа нет, брови в пол-лица, какой ужас», «Мне всегда было интересно, как мужчинам могут нравиться девушки с губищами в пол-лица, ведь еще и женятся на них?» — возмущаются в Сети.

На фото со свадьбы не узнать: сестры Толмачевы, звезды «Евровидения», превратились в живых кукол
Фото: соцсети, кадр из программы "Евровиденье" (2006)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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