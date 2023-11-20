На фото со свадьбы не узнать: сестры Толмачевы, звезды «Евровидения», превратились в живых кукол

Поклонники запомнили Марию и Анастасию Толмачевых совсем девчонками. В 2006 году близняшки победили на детском «Евровидении», очаровав собой весь мир.

За жизнью талантливых артисток поклонники наблюдают в Сети. На днях Мария, одна из сестер, вышла замуж. Свадебные фото и видео без промедления стали достоянием общественности. Народ ахнул, увидев, как сильно изменились исполнительницы.

Поддавшись моде на пластику, некогда очаровательные певицы полностью перекроили себя и стали неузнаваемыми. И без того плачевную ситуацию усугубили фильтры. Здесь все по классике: нос как можно меньше, а губы как можно больше. От таких перемен даже преданным фанатам стало не по себе.