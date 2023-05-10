На фото Костомарова из больницы заметили тайное послание: убедитесь сами

Прославленный фигурист Роман Костомаров впервые дал о себе знать после четырех месяцев молчания. Спортсмен был на грани жизни и смерти, а ведь все началось из-за банальной простуды, которая дала осложнения.

За фигуриста переживала вся страна, но сегодня поклонники могут выдохнуть с облегчением. На днях поседевший и заросший Костомаров поделился фото, где он предстал в толстовке с надписью «Без комментариев». У Романа потухший взгляд и растерянный вид. Кто-то даже углядел тайное послание на снимке фигуриста из больницы.

Так, психолог Александра Миллер пришла к выводу, что Костомаров пребывает в постстрессовом состоянии. Специалист считает, что спортсмен переживает внутренние метаморфозы, ведь теперь ему придется жить в новых условиях.

Впрочем, безрадостный вид Романа не должен расстраивать его поклонников. Стоило бы насторожиться, если бы спортсмен выглядел счастливым — это бы означало, что фигурист не может принять реальность. Но по Костомарову видно, что он начинает мириться с новой жизнью, как считает Александра.

Миллер обратила внимание и на толстовку спортсмена с надписью.