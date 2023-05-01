На фото из дома Пригожина народ восхищает лишь одно: вы тоже будете умиляться

Иосиф Пригожин стал дедушкой два года назад, когда на свет появилась его внучка Селин. Продюсер старается участвовать в жизни наследницы и все свое свободное время посвящает именно ей.

Так, несколько дней назад Пригожин поделился с фанатами трогательной публикацией. В записи он рассказал, как смотрел вместе с внучкой мультфильм «Король Лев» и что Селин не смогла сдержать эмоций в одной из самых напряженных сцен картины.

«Когда Симба обнимает погибшего Муфасу, Селинка прижалась ко мне крепко-крепко. Это так трогательно. Я прямо забыл, как дышать», — признается продюсер.

Подписчики остались в восторге от записи знаменитости. В комментариях они осыпали его комплиментами, похвалив за теплые отношения с внучкой. Некоторые же фанаты признались, что считают артиста одним из самых ответственных дедушек на российской эстраде.